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"Динамо" розійшлося миром із "Янг Бойз" на літніх зборах

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Швейцарія, Вівторок 05 липня 2022 21:34
"Динамо" розійшлося миром із "Янг Бойз" на літніх зборах Фото: Київське "Динамо" перед спарингом у Швейцарії (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю зі швейцарським "Янг Бойз" завершився четвертий спаринг київського "Динамо" під час закордонного етапу підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Янг Бойз" – "Динамо" – 0:0

Обидві команди розпочали спаринг обережно. У першій третині матчу суперники приглядалися один до одного та рідко йшли на ризик попереду. Як наслідок, перший реальний момент виник аж на 32-й хвилині.

Це Вербіч пасом вивів Караваєва на побачення з голкіпером, але оборонець не влучив у ворота, намагаючись перекинути фон Бальмоса. А перед перервою воротар "жовто-чорних" змушений був рятувати "Янг Бойз" після необачної скидки назад Люстенбергера.

Серія замін після перерви пожвавила гру, та стовідсоткових нагод було обмаль. На 66-й хвилині шанс забити отримав Ванат. Нападник молодіжної збірної України зумів пробити в оточенні кількох оборонців, але кіпер парирував удар "динамівця".

Той же Ванат міг відкрити рахунок на 85-й. Проте, молодий форвард не зумів забити після хорошого прострілу Тимчика з правого флангу. У відповідь швейцарці ледь не забили дальнім ударь С'єрро, та його зумів відбити Нещерет.

Отже, "Динамо" вдруге під час тренувального збору в Швейцарії не зуміло забити. Раніше "біло-сині" програли "Лозанні" (0:2), зіграли внічию з "Івердоном" (1:1) та мінімально здолали "Сьйон". Наступний спаринг – 9 липня проти "Люцерна".

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

До слова, раніше опублікували графік поєдинків "Динамо" в липні 2022 року.

Нагадаємо, що провели розбір іноземного досвіду проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Динамо Янг Бойз
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