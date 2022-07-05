"Динамо" розійшлося миром із "Янг Бойз" на літніх зборах
Нульовою нічиєю зі швейцарським "Янг Бойз" завершився четвертий спаринг київського "Динамо" під час закордонного етапу підготовки до нового сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний поєдинок
"Янг Бойз" – "Динамо" – 0:0
Обидві команди розпочали спаринг обережно. У першій третині матчу суперники приглядалися один до одного та рідко йшли на ризик попереду. Як наслідок, перший реальний момент виник аж на 32-й хвилині.
Це Вербіч пасом вивів Караваєва на побачення з голкіпером, але оборонець не влучив у ворота, намагаючись перекинути фон Бальмоса. А перед перервою воротар "жовто-чорних" змушений був рятувати "Янг Бойз" після необачної скидки назад Люстенбергера.
Серія замін після перерви пожвавила гру, та стовідсоткових нагод було обмаль. На 66-й хвилині шанс забити отримав Ванат. Нападник молодіжної збірної України зумів пробити в оточенні кількох оборонців, але кіпер парирував удар "динамівця".
Той же Ванат міг відкрити рахунок на 85-й. Проте, молодий форвард не зумів забити після хорошого прострілу Тимчика з правого флангу. У відповідь швейцарці ледь не забили дальнім ударь С'єрро, та його зумів відбити Нещерет.
Отже, "Динамо" вдруге під час тренувального збору в Швейцарії не зуміло забити. Раніше "біло-сині" програли "Лозанні" (0:2), зіграли внічию з "Івердоном" (1:1) та мінімально здолали "Сьйон". Наступний спаринг – 9 липня проти "Люцерна".
Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербіч – Бєсєдін
До слова, раніше опублікували графік поєдинків "Динамо" в липні 2022 року.
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