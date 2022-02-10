"Динамо" разгромом завершило второй тренировочный сбор

Спокойный темп контрольного поединка нарушил фол Чульяка против Антюха на 15-й минуте – пенальти. К отметке подошел Николай Шапаренко и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Несколько минут спустя Де Пена решился пробить издали, но сфера пролетела над воротами. Дальше мог забивать Вербич, которого на ударную позицию вывел Кулач, но проиграл силовую борьбу защитникам.

На 35-й минуте Де Пена со штрафного пробил в стенку, но атака "Динамо" продолжилась. Уругваец вторым темпом навесил в штрафную зону, где защитник вынес мяч на Дениса Гармаша – атакующий хавбек роскошно положил с лета.

Новая вспышка активности от чемпиона Украины пришлась на старт второй половины. Голевой стала фактически первая опасная атака "Динамо" после перерыва.

Это Цыганков в своем стиле пробил из-за пределов штрафной, вратарь боснийцев отбил перед собой, а Владислав Ванат в хищническом стиле сыграл на добивании – 3:0!

По инерции "динамовцы" организовали еще несколько атакующих выпадов. В частности, Цыганков мог забивать после борьбы Ваната (сэйв голкипера), а Витиньо даже забил, но мгновением до этого попал в офсайд.

Постепенно "Динамо" сбавило обороты и на ровном месте получило одиннадцатиметровый в свои ворота. Боль наступил на ногу Лукича в единоборстве, а Тончи Мужан переиграл Бойко с 11-ти метров.

Пропустив, команда Луческу снова прибавила в активности впереди. Это привело к голу на 81-й минуте. Цыганков прорвался в штрафную с фланга и чбросил под удар партнеру, а Шапаренко технично пробил в одно касание точно в угол.

Эта победа стала завершающим аккордом вторых тренировочных сборов "Динамо". Чемпион Украины сегодня же вернется в Киев. Команда получит два выходных, а в воскресенье улелит на третий сбор в Анталию.

Контрольный поединок

"Динамо" Киев – "Широки Бриег" – 4:1

Голы: Шапаренко, 16 (пенальти), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальти)

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Вербич, Антюх – Кулач

2-й тайм: Бойко (Моргун, 82) – Кендзера, Боль, Бражко, Караваев – Сидорчук, Шапаренко (Шкурин, 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков – Ванат