"Динамо" розгромом завершило другий тренувальний збір

Спокійний темп контрольного поєдинку порушив фол Чульяка проти Антюха на 15-й хвилині – пенальті. До позначки підійшов Микола Шапаренко і впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

За кілька хвилин Де Пена наважився пробити здалеку, та сфера пролетіла над воротами. Згодом міг забивати Вербіч, якого на ударну позицію вивів Кулач, але програв силову боротьбу оборонцям.

На 35-й хвилині Де Пена зі штрафного пробив у стінку, але атака "Динамо" продовжилася. Уругваєць другим темпом навісив до карної зони, де оборонець виніс м'яч на Дениса Гармаша – атакувальний хавбек розкішно поклав з льоту.

Новий спалах активності від чемпіона України припав на старт другої половини. Гольовою стала фактично перша небезпечна атака "Динамо" після перерви.

Це Циганков у своєму стилі пробив з-за меж штрафного майданчика, воротар боснійців відбив перед собою, а Владислав Ванат у хижацькому стилі зіграв на добиванні – 3:0!

За інерцією "динамівці" організували ще кілька атакувальних випадів. Зокрема, Циганков міг забивати після боротьби Ваната (сейв голкіпера), а Вітінью навіть забив, але за мить до цього потрапив в офсайд.

Поступово "Динамо" збавило оберти й на рівному місці отримало одинадцятиметровий у власні ворота. Боль наступив на ногу Лукіча в єдиноборстві, а Тончі Мужан переграв Бойка з 11-ти метрів.

Пропустивши, команда Луческу знову додала в активності попереду. Це призвело до гола на 81-й хвилині. Циганков прорвався до штрафного з флангу й відкинув під удар партнеру, а Шапаренко технічно пробив в один дотик точно в кут.

Ця перемога стала завершальним акордом других тренувальних зборів "Динамо". Чемпіон України сьогодні ж повернеться до Києва. Команда отримає два вихідні, а в неділю полелить на третій збір до Анталії.

Контрольний поєдинок

"Динамо" Київ – "Широкі Брієг" – 4:1

Голи: Шапаренко, 16 (пенальті), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальті)

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Гармаш, Де Пена, Вербіч, Антюх – Кулач

2-й тайм: Бойко (Моргун, 82) – Кендзьора, Боль, Бражко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко (Шкурін, 82), Буяльський, Вітінью, Циганков – Ванат