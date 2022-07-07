"Динамо" разгромом завершило секретный спарринг с дублем "Сьона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Бело-синие" на сборах в Швейцарии провели тренировочный матч с резервом "Сьона". Спарринг при игровом преимуществе "динамовцев" завершился разгромной победой киевлян (6:1).

"По согласию сторон, игра "бело-синих" и дублеров "Сьона" была чисто тренировочной, закрытой для СМИ, фото- и видео-съемки. Каждая из команд решала в этом матче свои задачи в рамках подготовки к новому сезону", – говорится в сообщении .



"Сьон-2" – Динамо" – 1:6

Стартовый состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.

Голы: Аймон, 38 – Гармаш, 1, 20, Дубинчак, 58, Ванат, 61 (пенальти), Антюх, 80, 82



Ранее после двух недель тренировок с основой "бело-синих" тренерский штаб "Динамо" отправил в Украину защитников Дячука, Малыша и Биловара, а также полузащитников Царенко и Назара Волошина. Четверо из них будут готовиться с командой U-19, а Биловару подыщут аренду.