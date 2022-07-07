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"Динамо" розгромом завершило секретний спаринг із дублем "Сьйона"

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Швейцарія, Четвер 07 липня 2022 11:29
"Динамо" розгромом завершило секретний спаринг із дублем "Сьйона" Фото: "Динамо" та "Сьйон" перед попереднім контрольним матчем (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Напередодні київське "Динамо" зіграло контрольний поєдинок зі швейцарським "Сьйоном-2", проведення якого раніше не афішували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" на зборах у Швейцарії провели тренувальний матч із резервом "Сьйона". Спаринг за ігрової переваги "динамівців" завершився розгромною перемогою киян (6:1).

"За згодою сторін, гра "біло-синіх" та дублерів "Сьйона" була суто тренувальною, закритою для ЗМІ, фото- та відеозйомки. Кожна з команд вирішувала у цьому матчі свої завдання в рамках підготовки до нового сезону", – йдеться в повідомленні.

"Сьйон-2" – Динамо" – 1:6

Стартовий склад "Динамо": Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга

На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.

Голи: Аймон, 38 – Гармаш, 1, 20, Дубінчак, 58, Ванат, 61 (пенальті), Антюх, 80, 82

Раніше після двох тижнів тренувань із основою "біло-синіх" тренерський штаб "Динамо" відправив до України оборонців Дячука, Малиша та Біловара, а також півзахисників Царенка та Назара Волошина. Четверо з них готуватимуться з командою U-19, а Біловару підшукають оренду.

Нагадаємо, що провели розбір іноземного досвіду проведення футбольних змагань у розпал війни.

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