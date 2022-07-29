"Динамо" разгромно уступило "Эвертону" Миколенко в благотворительном матче

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Эвертон" – "Динамо" – 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 79

"Ириски" сумели оформить быстрый гол. На 4-й минуте Тарковски забросил вперед на Калверт-Льюина, а форвард сборной Англии головой эффектно переправил мяч в ворота Нещерета в борьбе с Бурдой.

Goal! DCL gets on the end of Tarkowski's perfectly-weighted ball to give us an early lead.



1-0 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/dfxy9OG3bG — Everton (@Everton) July 29, 2022

"Бело-синие" пришли в себя не сразу. Только в середине тайма киевляне упустили первый полумомент. Это Ванат не сумел замкнуть перспективный навес Андриевского со штрафного. А перед перерывом хавбек уже решился пробить со стандарта, но его выстрел классно парировал Пикфорд.

Во второй половине "Эвертона" сумел забить еще дважды. Героем встречи стал летний новичок мерсисайдцев Макнил. Сначала бывший вингер "Бернли" принял мяч в центре, продвинулся к штрафной и прекрасно пробил в нижний угол ворот Бойко.

Dwight McNeil makes it 2-0 with a beauty! Instant impact from the new Blue!



2-0 pic.twitter.com/8C313GvKLA — Everton (@Everton) July 29, 2022

А через пять минут англичанин оформил второй гол. Это конкурент украинца Миколенко Винагре подал с левого фланга, а Макнил без сопротивления "динамовцев" головой направил мяч в сетку и установил окончательный результат матча.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко – Андриевский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Антюх – Ванат