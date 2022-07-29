"Динамо" разгромно уступило "Эвертону" Миколенко в благотворительном матче
Уверенной победой ливерпульского "Эвертона" завершился очередной товарищеский матч киевского "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный поединок
"Эвертон" – "Динамо" – 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 79
"Ириски" сумели оформить быстрый гол. На 4-й минуте Тарковски забросил вперед на Калверт-Льюина, а форвард сборной Англии головой эффектно переправил мяч в ворота Нещерета в борьбе с Бурдой.
Goal! DCL gets on the end of Tarkowski's perfectly-weighted ball to give us an early lead.— Everton (@Everton) July 29, 2022
1-0 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/dfxy9OG3bG
"Бело-синие" пришли в себя не сразу. Только в середине тайма киевляне упустили первый полумомент. Это Ванат не сумел замкнуть перспективный навес Андриевского со штрафного. А перед перерывом хавбек уже решился пробить со стандарта, но его выстрел классно парировал Пикфорд.
JORDAN— Everton (@Everton) July 29, 2022
PICKFORD pic.twitter.com/kVfGGXkoyV
Во второй половине "Эвертона" сумел забить еще дважды. Героем встречи стал летний новичок мерсисайдцев Макнил. Сначала бывший вингер "Бернли" принял мяч в центре, продвинулся к штрафной и прекрасно пробил в нижний угол ворот Бойко.
Dwight McNeil makes it 2-0 with a beauty! Instant impact from the new Blue!— Everton (@Everton) July 29, 2022
2-0 pic.twitter.com/8C313GvKLA
А через пять минут англичанин оформил второй гол. Это конкурент украинца Миколенко Винагре подал с левого фланга, а Макнил без сопротивления "динамовцев" головой направил мяч в сетку и установил окончательный результат матча.
Стартовый состав "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко – Андриевский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Антюх – Ванат
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