"Динамо" розгромно поступилося "Евертону" Миколенка в благодійному матчі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Евертон" – "Динамо" – 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 79

"Іриски" зуміли оформити швидкий гол. На 4-й хвилині Тарковскі закинув уперед на Калверта-Льюїна, а форвард збірної Англії головою ефектно переправив м'яч у ворота Нещерета в боротьбі з Бурдою.

Goal! DCL gets on the end of Tarkowski's perfectly-weighted ball to give us an early lead.



1-0 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/dfxy9OG3bG — Everton (@Everton) July 29, 2022

"Біло-сині" оговталися не відразу. Лише в середині тайму кияни змарнували першу напівнагоду. Це Ванат не зумів замкнути перспективний навіс Андрієвського зі штрафного. А перед перервою хавбек уже наважився пробити зі стандарту, та його постріл класно парирував Пікфорд.

У другій половині "Евертон" зумів забити ще двічі. Героєм зустрічі став літній новачок мерсисайдців Макніл. Спершу колишній вінгер "Бернлі" прийняв м'яч у центрі, просунувся до штрафного майданчика й чудово пробив у нижній кут воріт Бойка.

Dwight McNeil makes it 2-0 with a beauty! Instant impact from the new Blue!



2-0 pic.twitter.com/8C313GvKLA — Everton (@Everton) July 29, 2022

А за якихось п'ять хвилин англієць оформив другий гол. Це конкурент українця Миколенка Вінагре подав із лівого флангу, а Макніл без опору "динамівців" головою спрямував м'яч у сітку та встановив остаточний результат матчу.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вівчаренко – Андрієвський, Шепелєв, Караваєв, Гармаш, Антюх – Ванат