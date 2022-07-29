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"Динамо" розгромно поступилося "Евертону" Миколенка в благодійному матчі

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Ліверпуль, П'ятниця 29 липня 2022 23:47
"Динамо" розгромно поступилося "Евертону" Миколенка в благодійному матчі Фото: Двайт Макніл оформив дубль (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою ліверпульського "Евертона" завершився черговий товариський матч київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Евертон" – "Динамо" – 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 79

"Іриски" зуміли оформити швидкий гол. На 4-й хвилині Тарковскі закинув уперед на Калверта-Льюїна, а форвард збірної Англії головою ефектно переправив м'яч у ворота Нещерета в боротьбі з Бурдою.

"Біло-сині" оговталися не відразу. Лише в середині тайму кияни змарнували першу напівнагоду. Це Ванат не зумів замкнути перспективний навіс Андрієвського зі штрафного. А перед перервою хавбек уже наважився пробити зі стандарту, та його постріл класно парирував Пікфорд.

У другій половині "Евертон" зумів забити ще двічі. Героєм зустрічі став літній новачок мерсисайдців Макніл. Спершу колишній вінгер "Бернлі" прийняв м'яч у центрі, просунувся до штрафного майданчика й чудово пробив у нижній кут воріт Бойка.

А за якихось п'ять хвилин англієць оформив другий гол. Це конкурент українця Миколенка Вінагре подав із лівого флангу, а Макніл без опору "динамівців" головою спрямував м'яч у сітку та встановив остаточний результат матчу.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вівчаренко – Андрієвський, Шепелєв, Караваєв, Гармаш, Антюх – Ванат

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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