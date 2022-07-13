"Динамо" разгромно проиграло второй матч против "Лиона"

Контрольный поединок

"Лион" – "Динамо" – 3:0

Голы: Люкеба, 53, Буйе, 74, Лега, 77

Первую возможность забить "динамовцы" упустили на старте. Буяльский пробил через себя в падении после навеса Цыганкова, но мяч прошел рядом со штангой. "Лион" ответил моментом Экамби, удар которого Бущан перевел на угловой.

До перерыва "ткачи" создали минимум еще одну опасность у ворот "Динамо". Тот же Экамби прострелил в центр штрафной, где Фавр не смог акцентированно пробить.

Зато во второй половине "Лион" своими моментами распоряжался увереннее. На 53-й минуте Люкеба головой добил мяч в сетку после сэйва Бущана в момент удара Мендеса.

Вскоре "ткачи" нанесли двойной удар, забив дважды в течение четырех минут. Сначала Буйе решился на удар с дистанции и застал врасплох Нещерета, заменившего в воротах Бущана. А потом Лега убежал на свидание с кипером и уверенно реализовал выход один на один.

Оправиться после такого "динамовцы" уже не сумели. Разве что Ванат пробил под занавес матча, но после его удара мяч срикошетил на угловой. После уверенной победы условных резервистов основа "Динамо" экзамен первой командой "Лиона" провалила.



Состав "Динамо": Бущан (Нещерет, 56) – Кендзера (Тымчик, 68), Забарный, Попов (Боль, 68), Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Дубинчак, 46), Цыганков, Вербич (Ванат, 75) – Беседин