"Динамо" розглядає чотирьох футболістів на позицію нового форварда

Новини Спорт 30.07.2018 - 14:43
Фото: команда київського "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: команда київського "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Кияни повинні закрити питання про придбання до 1 серпня

Київське "Динамо" має намір до середи, 1 серпня, закрити питання з кандидатурою нового нападника. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на джерела.

За інформацією видання, в списку зараз присутні чотири футболісти, два з яких - 21-річний Брайан Мансілья з аргентинського "Расинга" і 25-річний гравець колумбійської збірної Мігель Борха, який виступає за "Палмейрас". Імена ще двох кандидатів невідомі.

На даний момент у "Динамо" на контракті тільки два форварди: Артем Бесєдін та Назар Русин.

Нагадаємо, раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що клуб хоче придбати нападника і флангового гравця для посилення команди.

"Динамо" і "Шахтар" з перемог стартували у новому сезоні УПЛ Визначився перший суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів
Теги:  Динамо,  трансферы,  Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС