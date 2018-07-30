"Динамо" розглядає чотирьох футболістів на позицію нового форварда

Кияни повинні закрити питання про придбання до 1 серпня

Київське "Динамо" має намір до середи, 1 серпня, закрити питання з кандидатурою нового нападника. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на джерела.

За інформацією видання, в списку зараз присутні чотири футболісти, два з яких - 21-річний Брайан Мансілья з аргентинського "Расинга" і 25-річний гравець колумбійської збірної Мігель Борха, який виступає за "Палмейрас". Імена ще двох кандидатів невідомі.

На даний момент у "Динамо" на контракті тільки два форварди: Артем Бесєдін та Назар Русин.

Нагадаємо, раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що клуб хоче придбати нападника і флангового гравця для посилення команди.