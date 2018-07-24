"Динамо" хочет приобрести нападающего и флангового игрока

Новости Спорт 24.07.2018 - 11:25

Президент клуба рассказал, какие позиции еще хотят усилить в команде

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что работа клуба на трансферном рынке еще не закончена и обозначил позиции, которые хотят усилить в команде. Слова президента приводит официальный сайт клуба.

"Если не активно, то точечно работаем на рынке, ищем нападающего. Если нам попадется какой-то еще фланговый игрок - мы тоже обратим внимание. Желательно, чтобы футболисты, которых мы приобретаем, быстрее вписались в состав, заиграли и помогли команде добиться как текущих, так и глобальных задач, таких как борьба за чемпионство, Кубок Украины, Суперкубок.

Первый трофей мы уже выиграли. Задача - завоевывать первые места на всех фронтах, всегда быть первыми. Иногда это получается, иногда - нет. Но такие задачи всегда стоят перед командой", - сказал Суркис.

Напомним, "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей.

Определился первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" обыграло "Шахтер" и в седьмой раз выиграло Суперкубок Украины
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