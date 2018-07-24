"Динамо" хочет приобрести нападающего и флангового игрока

Президент клуба рассказал, какие позиции еще хотят усилить в команде

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что работа клуба на трансферном рынке еще не закончена и обозначил позиции, которые хотят усилить в команде. Слова президента приводит официальный сайт клуба.

"Если не активно, то точечно работаем на рынке, ищем нападающего. Если нам попадется какой-то еще фланговый игрок - мы тоже обратим внимание. Желательно, чтобы футболисты, которых мы приобретаем, быстрее вписались в состав, заиграли и помогли команде добиться как текущих, так и глобальных задач, таких как борьба за чемпионство, Кубок Украины, Суперкубок.

Первый трофей мы уже выиграли. Задача - завоевывать первые места на всех фронтах, всегда быть первыми. Иногда это получается, иногда - нет. Но такие задачи всегда стоят перед командой", - сказал Суркис.

Ігор #СУРКІС: «Завдання – перемагати на всіх фронтах, завжди бути першими»



Президент «Динамо» Київ поділився враженнями від поєдинку за Суперкубок України, а також від жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. https://t.co/CZguzyW6mr pic.twitter.com/GMKg9mBIjd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2018

Напомним, "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей.