"Динамо" может провести матч Лиги чемпионов с АЗ на нейтральном поле

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в столице Украины
"Динамо" может провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с голландским "АЗ Алкмаар" не в Киеве, а на нейтральном поле. Это связано с эпидемиологической ситуацией в столице Украины.
Об этом сообщает "Футбол News".
Окончательное решение будет принято УЕФА в ближайшее время.
Планируется, что встреча состоится 15 или 16 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.
Стоит отметить, что власти Нидерландов внесли Украину в красную зону стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования COVID-19, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.
Согласно медпротоколу УЕФА, команда имеет право затребовать у соперника проведения матча на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое 0:3.
Однако ранее главный тренер голландского клуба заявил, что они готовы вылететь в Украину и провести матч именно на поле киевлян.
Напомним, дебютант Лиги Европы "Колос" начнет свой европейский путь со второго квалификационного раунда, который проведет в гостях против "Ариса" (Греция).