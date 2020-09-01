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"Динамо" може провести матч Ліги чемпіонів з АЗ на нейтральному полі

Автор: Вера Олейник

Через високий рівень захворюваності на коронавірус у столиці України

"Динамо" може провести матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з голландським "АЗ Алкмаар" не в Києві, а на нейтральному полі. Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в столиці України.

Про це повідомляє "Футбол News".

Остаточне рішення буде ухвалено УЄФА найближчим часом.

Планується, що зустріч відбудеться 15 або 16 вересня. Переможець визначиться за підсумками однієї гри.

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Варто зазначити, що влада Нідерландів внесла Україну до червоної зони країн, де зафіксовано велику кількість випадків інфікування COVID-19, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.

Згідно з медпротоколом УЄФА, команда має право вимагати від суперника проведення матчу на нейтральному полі. У разі відмови, команді-господарці загрожує технічна 0:3.

Однак раніше головний тренер голландського клубу заявив, що вони готові вилетіти в Україну і провести матч саме на поле киян.

Нагадаємо, дебютант Ліги Європи "Колос" почне свій європейський шлях з другого кваліфікаційного раунду, який проведе в гостях проти "Аріса" (Греція).

Прогноз погоди
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