"Динамо" проведет домашний матч УПЛ во Львове, "Заря" выбрала Ужгород
Ведущие клубы украинской Премьер-лиги продолжают определяться с домашними аренами на стартовых матчах нового футбольного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
В 1-м туре сезона 2022/23 луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы. Матч состоится 23 августа.
Номинальные хозяева выбрали на стартовый матч ужгородский стадион "Авангард". Поединок начнется в 15:00. Ранее "Заря" рассматривала вариант с проведением домашних матчей УПЛ в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
Владелец упомянутой арены – столичное "Динамо" – начнет новый чемпионат поединком 2-го тура. Киевляне объявили о проведении домашнего матча на "Арене Львов". Там "бело-синие" 28 августа встретятся с "Днепром-1".
Обе команды стартовый тур Премьер-лиги пропустят из-за участия в еврокубках. Первые матчи плей-офф квалификации в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно "Динамо" и "Днепр-1" проиграли.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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