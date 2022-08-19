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"Динамо" проведет домашний матч УПЛ во Львове, "Заря" выбрала Ужгород

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Пятница 19 августа 2022 16:14
"Динамо" проведет домашний матч УПЛ во Львове, "Заря" выбрала Ужгород Фото: "Динамо" против "Днепра-1" в сезоне 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие клубы украинской Премьер-лиги продолжают определяться с домашними аренами на стартовых матчах нового футбольного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В 1-м туре сезона 2022/23 луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы. Матч состоится 23 августа.

Номинальные хозяева выбрали на стартовый матч ужгородский стадион "Авангард". Поединок начнется в 15:00. Ранее "Заря" рассматривала вариант с проведением домашних матчей УПЛ в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Владелец упомянутой арены – столичное "Динамо" – начнет новый чемпионат поединком 2-го тура. Киевляне объявили о проведении домашнего матча на "Арене Львов". Там "бело-синие" 28 августа встретятся с "Днепром-1".

Обе команды стартовый тур Премьер-лиги пропустят из-за участия в еврокубках. Первые матчи плей-офф квалификации в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно "Динамо" и "Днепр-1" проиграли.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Ворскла Динамо Львов Днепр-1 Заря УПЛ
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