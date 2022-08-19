"Динамо" проведет домашний матч УПЛ во Львове, "Заря" выбрала Ужгород

Фото: "Динамо" против "Днепра-1" в сезоне 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)

Ведущие клубы украинской Премьер-лиги продолжают определяться с домашними аренами на стартовых матчах нового футбольного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.