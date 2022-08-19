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"Динамо" проведе домашній матч УПЛ у Львові, "Зоря" обрала Ужгород

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П'ятниця 19 серпня 2022 16:14
"Динамо" проведе домашній матч УПЛ у Львові, "Зоря" обрала Ужгород Фото: "Динамо" проти "Дніпра-1" в сезоні 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Провідні клуби української Прем'єр-ліги продовжують визначатися з домашніми аренами на стартові матчі нового футбольного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У 1-му турі сезону 2022/23 луганська "Зоря" прийме "Ворсклу" з Полтави. Матч відбудеться 23 серпня.

Номінальні господарі обрали на стартовий матч ужгородський стадіон "Авангард". Поєдинок там розпочнеться о 15:00. Раніше "Зоря" розглядала варіант із проведенням домашніх матчів УПЛ у Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Натомість власник згаданої арени – столичне "Динамо" – розпочне новий чемпіонат поєдинком 2-го туру. Кияни оголосили про проведення домашнього матчу на "Арені Львів". Там "біло-сині" зустрінуться з "Дніпром-1" 28 серпня.

Обидві команди стартовий тур Прем'єр-ліги пропустять через участь у єврокубках. Перші матчі плей-офф кваліфікації у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно "Динамо" та "Дніпро-1" програли.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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