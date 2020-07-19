"Динамо" проиграло "Колосу", но получило путевку в квалификацию Лиги чемпионов

Помогла команде Михайличенко "Заря"

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" всухую уступило "Колосу" (0:2) в матче заключительного тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Алексея Михайличенко получило путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Счет в матче на 54 минуте открыл Лысенко замкнул головой навес Морозко. Затем Арни реализовал пенальти на 71 минуте игры.

Несмотря на поражение "Динамо" завершило сезон-2019/20 на втором месте в турнирной таблице. Киевлянам помогла "Заря", котрая в паралельной игре сыграла вничью с "Десной" (1:1). "Динамо" опередило команду Виктора Скрипника лишь на одно очко.

Напомним, что ранее "Динамо" завоевало Кубок Украины, одолев в финальном матче в серии пенальти полтавскую "Ворсклу".