"Динамо" програло "Колосу", але отримало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів

Допомогла команді Михайличенка "Зоря"

Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" всуху програло "Колосу" (0:2) в матчі заключного туру української Прем'єр-ліги. Підопічні Олексія Михайличенка отримало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Рахунок у матчі на 54 хвилині відкрив Лисенко замкнув головою навіс Морозко. Потім Арні реалізував пенальті на 71 хвилині гри.

Незважаючи на поразку "Динамо" завершило сезон-2019/20 на другому місці в турнірній таблиці. Киянам допомогла "Зоря", яка в паралельної грі зіграла внічию з "Десною" (1:1). "Динамо" випередило команду Віктора Скрипника лише на одне очко.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" завоювало Кубок України, перемігши у фінальному матчі в серії пенальті полтавську "Ворсклу".