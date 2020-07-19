ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Динамо" програло "Колосу", але отримало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів

Київ, Неділя 19 липня 2020 21:55
"Динамо" програло "Колосу", але отримало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів
Автор: Вера Олейник

Допомогла команді Михайличенка "Зоря"

Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" всуху програло "Колосу" (0:2) в матчі заключного туру української Прем'єр-ліги. Підопічні Олексія Михайличенка отримало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Рахунок у матчі на 54 хвилині відкрив Лисенко замкнув головою навіс Морозко. Потім Арні реалізував пенальті на 71 хвилині гри.

Незважаючи на поразку "Динамо" завершило сезон-2019/20 на другому місці в турнірній таблиці. Киянам допомогла "Зоря", яка в паралельної грі зіграла внічию з "Десною" (1:1). "Динамо" випередило команду Віктора Скрипника лише на одне очко.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" завоювало Кубок України, перемігши у фінальному матчі в серії пенальті полтавську "Ворсклу".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДинамоЗаряквалификацияУПЛЛига Чемпинов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся