"Динамо" програло чемпіону Косова перший спаринг зими

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Баллкані" – 0:2

Голи: Данфа, 19, Беріша, 74 (пенальті)

Український гранд міг відкрити рахунок у дебюті зустрічі, але юний Пономаренко з вигідної позиції не влучив у порожній кут воріт. Зате першою ж своєю нагодою скористався лідер косовської Суперліги. На 19-й хвилині Данфа після перехоплення виявився спритнішим за Попова та Бущана.

До перерви "Динамо" двічі проявило себе в атакувальних діях. Спершу Бражко наважився на прямий удар зі штрафного на дистанції – неточно. А згодом Волошин розім'яв голкіпера пострілом у площину після зміщення з флангу в центр.

У другій половині "Баллкані" двічі змарнував моменти забити після стандартів. У першому випадку Сирота вчасно відтіснив Яшаніцу від м'яча в межах штрафного. Натомість у другому ніхто з косоварів не зміг замкнути перспективний навіс партнера по команді.

А згодом "Баллкані" отримав право на одинадцятиметровий за гру рукою Дубінчака. До позначки підійшов Беріша та впевненим ударом подвоїв перевагу чемпіона Косова. Нещерет врятувати "Динамо" від пропущеного м'яча не зумів.

У фінальні 15 хвилин "біло-сині" намагалися відквитати бодай один м'яч. Двічі в епіцентрі подій опинявся Буяльський. Хавбек не зміг переграти голкіпера після розрізної передачі Сироти, а потім він поцілив у захисника з вигідної позиції. Постріл же Андрієвського в кут парирував воротар Люляновіч. Більше команди не забивали.

Стартовий склад "Динамо": Бущан – Караваєв, Михавко, Попов, Вівчаренко – Бражко, Царенко, Волошин, Рамадані – Пономаренко, Ванат