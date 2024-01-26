RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" проиграло чемпиону Косово первый спарринг зимы

Фото: Владислав Ванат не подобрал ключи к воротам косоваров (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" уступило косовскому "Баллкани" на тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Динамо" – "Баллкани" – 0:2

Голы: Данфа, 19, Бериша, 74 (пенальти)

 

Украинский гранд мог открыть счет в дебюте встречи, но юный Пономаренко с выгодной позиции не попал в пустой угол ворот. Зато первой же своей возможность воспользовался лидер косовской Суперлиги. На 19-й минуте Данфа после перехвата оказался ловчее Попова и Бущана.

До перерыва "Динамо" дважды проявило себя в атакующих действиях. Сначала Бражко отважился на прямой удар со штрафного на дистанции – неточно. Впоследствии Волошин размял голкипера выстрелом в створ после смещения с фланга в центр.

Во второй половине "Баллкани" дважды упустил моменты забить после стандартов. В первом случае Сирота вовремя оттеснил Яшаницу от мяча в пределах штрафной. Во втором же никто из косоваров не смог замкнуть перспективный навес партнера по команде.

Впоследствии "Баллкани" получил право на одиннадцатиметровый за игру рукой Дубинчака. К отметке подошел Бериша и уверенным ударом удвоил преимущество чемпиона Косово. Нещерет спасти "Динамо" от пропущенного мяча не смог.

В финальные 15 минут "бело-синие" пытались отквитать хотя бы один мяч. Дважды в эпицентре событий оказывался Буяльский. Хавбек не смог переиграть голкипера после разрезной передачи Сироты, а затем попал в защитника с выгодной позиции. Выстрел же Андриевского в угол парировал вратарь Люлянович. Больше команды не забивали.

 

Стартовый состав "Динамо": Бущан – Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко – Бражко, Царенко, Волошин, Рамадани – Пономаренко, Ванат

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины