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"Динамо" продовжило серію невдач у дербі з "Шахтарем": який рахунок

Фото: "Біло-сині" не зупинили "гірників" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" мінімально переграв київське "Динамо" на старті 13-го туру Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Зубков, 53

 

 

Активніше в дебюті зустрічі виглядали "гірники". Утім, спроби чемпіона України організувати небезпеку біля володінь Бущана наражалися на злагоджену гру оборони киян. Поступово "динамівці" навіть зуміли вирівняти гру, а потім – і перехопити ініціативу.

Щоправда, це не надто вплинуло на кількість гольових моментів. Обидва гранди передусім проявили себе в захисних діях. Лише після півгодини ігрового часу з'явилися справжні нагоди забити. Ось Беніто в падінні пробив із меж штрафного – Різник відбив м'яч у нижньому куті. А під завісу тайму Шапаренко з дистанції вгатив поруч зі стійкою.

Зі стартом другої половини найактивнішим на полі став Зубков. Спершу "гірник" пробив у стінку з перспективного штрафного. А на 53-й хвилині вінгер відкрив рахунок. Це Невертон розрізним пасом вивів партнера на оперативний простір, а той холоднокровно розібрався з Бущаном – 0:1.

"Динамо" намагалося відігратися. Принаймні підопічні Мірчі Луческу окреслили таке бажання. Та чи то виконавська майстерність "біло-синіх", чи то надмірне жадання голів киян завадили господарям поля розважливо підійти до організації моментів. Не допоміг і Супряга, який повернувся на поле після понад піврічної паузи.

Натомість "Шахтар" міг подвоїти перевагу на 79-й хвилині. Це Сікан у контратаці вибіг на ворота "Динамо", прибрав оборонця і пробив із меж штрафного. Однак, Бущан парирував постріл нападника з близької відстані. Тож більше команди не забивали.

Після перемоги над принциповим опонентом "Шахтар" набрав 24 очки та підтягнувся до лідерів чемпіонату України – "Кривбаса" (26 пунктів) і "Полісся" (25). "Гірники" ще й мають матч у запасі. Натомість "Динамо" залишилося в середині турнірної таблиці (16 очок). Серія киян без перемог складає 4 поєдинки.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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