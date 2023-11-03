"Динамо" продолжило серию неудач в дерби с "Шахтером": какой счет

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Динамо" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Зубков, 53

Активнее в дебюте встречи выглядели "горняки". Впрочем, попытки чемпиона Украины организовать опасность у владений Бущана разбивались слаженной игре обороны киевлян. Постепенно "динамовцы" даже сумели выровнять игру, а затем и перехватить инициативу.

Правда, это не повлияло на количество голевых моментов. Оба гранда прежде всего проявили себя в защитных действиях. Только после получаса игрового времени появились настоящие возможности забить. Вот Бенито в падении пробил из пределов штрафной – Ризнык отбил мяч в нижнем углу. А под занавес тайма Шапаренко с дистанции ударил рядом со штангой.

Со стартом второй половины самым активным на поле стал Зубков. Сначала "горняк" пробил в стенку с перспективного штрафного. А на 53-й минуте вингер открыл счет. Это Невертон разрезным пасом вывел партнера на оперативное пространство, а тот хладнокровно разобрался с Бущаном – 0:1.

"Динамо" пыталось отыграться. По крайней мере, подопечные Мирчи Луческу очертили такое желание. Но то ли исполнительское мастерство "бело-синих", то ли чрезмерное жажда голов киевлян помешали хозяевам поля благоразумно подойти к организации моментов. Не помог и вернувшийся на поле после более чем полугодовой паузы Супряга.

"Шахтер" же мог удвоить преимущество на 79-й минуте. Это Сикан в контратаке выбежал на ворота "Динамо", убрал защитника и пробил из пределов штрафной. Однако Бущан парировал выстрел нападающего с близкого расстояния. Так что больше команды не забивали.

После победы над принципиальным оппонентом "Шахтер" набрал 24 очка и подтянулся к лидерам чемпионата Украины – "Кривбасса" (26 пунктов) и "Полесья" (25). "Горняки" еще и имеют матч в запасе. "Динамо" в свою очередь осталось в середине турнирной таблицы (16 очков). Серия киевлян без побед составляет 4 поединка.