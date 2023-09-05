"Динамо" продало капитана команды в чемпионат Бельгии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

32-летний хавбек завершил период выступлений в столичном гранде. В последний день трансферного окна в Лиге Жупиле он перебрался в провинцию Анверпен.

Сидорчук заключил с "Вестерло" контракт на три года. Сумма отступных пока неизвестна. Основанием для пересечения границы футболистом в условиях военного положения станет воспитание им вместе с женой четырех детей.

Уроженец Джанкоя Сидорчук попал в структуру запорожского "Металлурга" в 13 лет. Дебютировал на взрослом уровне в составе резервной команды во Второй лиге 2008/09. В Киев переехал посреди сезона 2012/13. Завоевал с "бело-синими" по три чемпионских титула, Кубка и Суперкубка Украины.

В прошлом году сезон в высшем дивизионе чемпионата Бельгии начали 7 украинцев. Однако большинство из них сменило клубную прописку еще на протяжении кампании 2022/23. На прошлой неделе последний украинец – форвард Роман Яремчук – ушел из "Брюгге" в испанскую "Валенсию" на правах аренды.

Что известно о "Вестерло"

Основанный в 1933 году клуб, середняк Лиги Жупиле. Домашний стадион – "Кейпье" (8035 зрителей).

Единственный трофей высшего уровня в истории клуба – Кубок Бельгии 2000/01. Команда дважды принимала участие в Кубке Интертото, а в Кубке УЕФА 2001/02 вылетела от берлинской "Герты" (0:1, 0:2). В сезоне 2012/13 "Вестерло" не смог пройти квалификацию Лиги Европы.

Основную сетку предыдущего сезона Лиги Жупиле команда завершила на 7-й строчке. После плей-офф оказалась на 8-м месте. В новом сезоне "Вестерло" стартовал с ничьей и пяти поражений.