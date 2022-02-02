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"Динамо" продало в Европу еще одного украинца

Автор: RBC.UA

Киевское "Динамо" завершило сотрудничество с защитником Артемом Шабановым. Центрбек отныне будет выступать в чемпионате Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт"Динамо".

29-летний украинец подписал контракт с "Фехерваром". Соглашение защитника с венгерским грандом рассчитано на 2,5 года.

По данным Transfermarkt, трансфер Шабанова обогатил "Динамо" на 700 тысяч евро. Четыре года назад защитник перешел из донецкого "Олимпика" в статусе свободного агента.

С тех пор Артем Шабанов успел сыграть за "Динамо" 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Вторую часть сезона 2020/21 он провел в варшавской "Легии" на правах аренды.

К слову, экс-хавбек сборной Украины Марлос официально трудоустроился в Бразилии.

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