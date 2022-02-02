"Динамо" продало в Европу еще одного украинца

29-летний украинец подписал контракт с "Фехерваром". Соглашение защитника с венгерским грандом рассчитано на 2,5 года.

По данным Transfermarkt, трансфер Шабанова обогатил "Динамо" на 700 тысяч евро. Четыре года назад защитник перешел из донецкого "Олимпика" в статусе свободного агента.

С тех пор Артем Шабанов успел сыграть за "Динамо" 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Вторую часть сезона 2020/21 он провел в варшавской "Легии" на правах аренды.