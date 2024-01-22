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"Динамо" прибуло на тренувальні збори в Туреччині: хто в обоймі Шовковського

Фото: Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв готуватимуться до відновлення сезону (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" після тренувальних сесій на заміській базі перейшло до другого етапу підготовки до весняної частини сезону 2023/24 – закордонних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Підопічні Олександра Шовковського вирушили автобусом до Кишинева, звідки полетіли на збори. Пізно ввечері в неділю "біло-сині" прибули до Туреччини, де займатимуться найближчі чотири тижні.

Тренерський штаб "Динамо" взяв на збори 29 футболістів. Поруч із основою займатиметься юнацька команда киян. Хлопці Ігоря Костюка розташувалися в сусідньому готелі зі спільною територією з пансіонатом першої команди.

На турецьких зборах "Динамо" запланувало низку контрольних поєдинків. Суперниками переважно стали гранди Центрально-Східної Європи. Перший спаринг – 24 січня проти косовського "Баллкані".

Склад першої команди "Динамо" на зимових зборах:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга

 

 

Перша частина сезону для "Динамо" склалася невдало. Кияни вилетіли з єврокубків на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись стамбульського "Бешикташу" (2:3, 0:1). Натомість у чемпіонаті України "біло-сині" програла чотири з 14-ти матчів і посідають 5-те місце в Прем'єр-лізі.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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