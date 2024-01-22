"Динамо" прибуло на тренувальні збори в Туреччині: хто в обоймі Шовковського

Підопічні Олександра Шовковського вирушили автобусом до Кишинева, звідки полетіли на збори. Пізно ввечері в неділю "біло-сині" прибули до Туреччини, де займатимуться найближчі чотири тижні.

Тренерський штаб "Динамо" взяв на збори 29 футболістів. Поруч із основою займатиметься юнацька команда киян. Хлопці Ігоря Костюка розташувалися в сусідньому готелі зі спільною територією з пансіонатом першої команди.

На турецьких зборах "Динамо" запланувало низку контрольних поєдинків. Суперниками переважно стали гранди Центрально-Східної Європи. Перший спаринг – 24 січня проти косовського "Баллкані".

Склад першої команди "Динамо" на зимових зборах:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга

Перша частина сезону для "Динамо" склалася невдало. Кияни вилетіли з єврокубків на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись стамбульського "Бешикташу" (2:3, 0:1). Натомість у чемпіонаті України "біло-сині" програла чотири з 14-ти матчів і посідають 5-те місце в Прем'єр-лізі.