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"Динамо" прибыло на тренировочные сборы в Турции: кто в обойме Шовковского

Фото: Андрей Ярмоленко и Александр Караваев будут готовиться к возобновлению сезона (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" после тренировочных сессий на загородной базе перешло ко второму этапу подготовки к весенней части сезона 2023/24 – заграничному сбору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Подопечные Александра Шовковского отправились автобусом в Кишинев, откуда улетели на сборы. Поздним вечером в воскресенье "бело-синие" прибыли в Турцию, где будут заниматься ближайшие четыре недели.

Тренерский штаб "Динамо" взял на сборы 29 футболистов. Рядом с основой будет заниматься юношеская команда киевлян. Ребята Игоря Костюка расположились в соседней гостинице с общей территорией с пансионатом первой команды.

На турецких сборах "Динамо" запланировало ряд контрольных поединков. Соперниками в основном стали гранды Центрально-Восточной Европы. Первый спарринг – 24 января против косовского "Баллкани".

Состав первой команды "Динамо" на зимних сборах:

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга

 

 

Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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