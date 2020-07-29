"Динамо" поздравило Луческу с юбилеем

Киевское "Динамо" опубликовало поздравление тренеру команды Мирчи Луческу с 75-летием. От имени клуба Луческу поздравили президент "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук.

Об этом говорится на официальном сайте команды.

"Отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение", - говорится в поздравлении.

В команде также выразили надежду, что опыт и мастерство Луческу так же успешно найдут возможности для реализации и в киевском "Динамо".

"Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимание внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати", - добавили Игорь Суркис и Сергей Сидорчук.

Напомним, Мирча Луческу назначили главным тренером киевского "Динамо" 23 июля. Ранее он долгое время возглавлял донецкий "Шахтер".

Контракт с 75-летним наставником рассчитан на два года, с опцией продления еще на сезон.

На 30 июля запланирована первая пресс-конференция нового тренера.