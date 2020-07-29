"Динамо" привітало Луческу з ювілеєм

Київське "Динамо" опублікувало привітання тренеру команди Мірчі Луческу з 75-річчям. Від імені клубу Луческу привітали президент "Динамо" Ігор Суркіс та капітан команди Сергій Сидорчук.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

"Віддаємо належне Майстру футбольної справи, який зарекомендував себе як один із найяскравіших тренерів сучасності. Прихильник видовищної, блискучої гри, Ви левову частку своєї кар'єри провели в Україні, збагативши наш футбол неповторним колоритом, сприяючи його розвитку і зміцненню міжнародного авторитету. Призова вітрина донецького "Шахтаря" - найкраще тому підтвердження", - йдеться у привітанні.

У команді також висловили сподівання, що досвід і майстерність Луческу так само успішно знайдуть можливості для реалізації й в київському "Динамо".

"Натхнення Вам, дорогий ювіляре, взаєморозуміння всередині колективу, гостроти думки й творчого польоту, прихильності Фортуни. А в житті - миру та гармонії, особистого і сімейного щастя, благополуччя, здоров'я, удачі та Божої благодаті", - додали Ігор Суркіс та Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, Мірчу Луческу призначили головним тренером київського "Динамо" 23 липня. Раніше він довгий час очолював донецький "Шахтар".

Контракт з 75-річним наставником розрахований на два роки, з опцією продовження ще на сезон.

На 30 липня запланована перша прес-конференція нового тренера.