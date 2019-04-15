"Динамо" повторило клубный рекорд в выездных матчах УПЛ

Киевское "Динамо" повторило лучшее достижение в истории клуба, выигав выездной поединок 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Мариуполя" (1:0). Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Таким образом, столичный клуб отличился в 19 выездном матче чемпионата подряд. Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018, за это время киевляне забили 32 мяча (1,68 за матч).

Также отметим, что "бело-синие" одержали 40 победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.