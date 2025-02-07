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"Динамо" связало контрактом молодую звезду: на него претендовал английский клуб

Киев, Пятница 07 февраля 2025 15:36
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"Динамо" связало контрактом молодую звезду: на него претендовал английский клуб Фото: Назар Волошин (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" продлило контракт с воспитанником клуба, который в зимнее трансферное окно едва не перебрался в чемпионат Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний полузащитник Назар Волошин имел соглашение с киевлянами, которое действовало до 2027 года. Новый контракт, подписи под которым поставили 7 февраля, продлевает этот срок до 30 июня 2028-го.

Нынешней зимой заинтересованность в услугах игрока выражал клуб английского Чемпионшипа "Сандерленд". Британцы предлагали вариант аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа, в случае, если команда выйдет в АПЛ. Сейчас "Сандерленд" идет на 4-м месте в турнирной таблице и шансы на повышение в классе у него достаточно велики.

Также по Волошину было предложение от французского "Ланса": аренда до конца сезона с правом возможного выкупа.

Но оба варианта не устроили руководство киевлян. Футболист остался в УПЛ.

&quot;Динамо&quot; связало контрактом молодую звезду: на него претендовал английский клуб

Кто такой Назар Волошин

21-летний уроженец Кременчуга. Футболом начал заниматься в харьковском "Металлисте", а затем продолжил в академии киевского "Динамо".

На взрослом уровне дебютировал в составе криворожского "Кривбасса", где играл на правах аренды от киевлян. 23 августа 2022 года вышел на поле в игре с ковалевским "Колосом".

Вернувшись в "Динамо" зимой 2023 года, постепенно стал выдвигаться на лидирующие позиции в клубе. За это время он сыграл 71 матч в различных турнирах, в которых забил 13 голов. Transfermarkt оценивает Волошина в 4 миллиона евро.

Ранее "Шахтер" отказал гранду Серии А на запрос о Судакове.

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