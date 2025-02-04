Не зійшлися в ціні: "Шахтар" відмовив гранду Серії А на запит про Судакова

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков цієї зими міг опинитися в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuttomercatoweb .

За інформацією італійського видання з конкретною пропозицією щодо трансферу на "гірників" виходила флорентійська "Фіорентіна". "Шахтар" не відмовлявся відпускати Судакова, але виставив непомірний для італійців цінник – 30 мільйонів євро. Ті у свою чергу готові були заплатити не більше 20-ти.

Це вже другий підтверджений випадок, коли донецький клуб торгує свого лідера до одного з клубів Серії А, проте у підсумку не досягає угоди. Рік тому йшли активні переговори з "Наполі". Але сторони не зійшлися в ціні на ті ж 10 мільйонів. Правда суми тоді фігурували вищі. Неаполітанці готові були заплатити 40 мільйонів євро, а "Шахтар" хотів 50 плюс бонуси.

Судаков є одним з найбажаніших футболістів УПЛ для клубів з європейських топ-ліг. За останній час неодноразово з'являлась інформація про інтерес до нього зі сторони англійських "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" та "Челсі", італійського "Ювентуса", німецької "Баварії", іспанської "Барселони".

Влітку минулого року півзахисник виклав у соцмережі Instagram рейтинг найбільш перспективних футболістів світу для адаптації у топ-лігах (Судаков перебував у ньому на 9-му місці). Цей допис він супроводив піснею "Відпусти" групи "Океан Ельзи". Але й цей прозорий натяк не викликав реакції з боку керівництва "Шахтаря".

Футболіст продовжує грати в УПЛ. А його контракт з "гірниками" дійсний до 31 грудня 2028 року.

Хто такий Георгій Судаков

22-річний уродженець міста Брянка Луганської області. У дитячих змаганнях грав за "Сокіл" з рідного міста, харківський "Металіст" та донецький "Шахтар", до академії якого він перейшов у 2017 році.

На дорослому рівні дебютував 21 жовтня 2020 року одразу в Лізі чемпіонів у матчі з мадридським "Реалом". Тоді низка гравців "Шахтаря" вибули через COVID-19 і їх замінили в заявці молодими футболістами. 18-річний дебютант вийшов на поле на 86-й хвилині замість бразильця Дентіньо.

Дебют у чемпіонаті України відбувся 24 жовтня 2020 року в матчі проти полтавської "Ворскли". А перший гол Судаков забив вже 30 жовтня в домашньому матчі проти "Маріуполя".

Усього за "Шахтар" півзахисник провів 126 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 21 результативну передачу. Двічі ставав чемпіоном України та один раз перемік у Кубку.

Виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. У складі національної команди провів 26 поєдинків, забив 3 голи. На Євро-2024 брав участь у всіх трьох матчах "синьо-жовтих" на груповому етапі.