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"Динамо" потеряло звезду команды минимум на 6 месяцев

Фото: Николай Шапаренко осенью "Динамо" не поможет (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Хавбек сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко вылетел на полгода из-за тяжелой травмы колена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний украинец травмировался в стартовом туре группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Его заменили в середине второй половины.

У Шапаренко диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Футболист вынужден будет лечь на операционный стол. Ориентировочные сроки восстановления центрального полузащитника – 6 месяцев.

Шапаренко пропустит всю осеннюю часть сезона 2022/23. Также он не поможет сборной Украины в трех решающих поединках Лиги наций в сентябре.

Еще одним потерей "Динамо" и национальной команды может стать Георгий Бущан. Голкипер получил травму колена. С дискомфортом вратарь отыграл все 90 минут против "Фенербахче". Клубные врачи подозревают повреждение мениска, из-за которого Бущан окажется в лазарете в месяц.

К слову, киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" выездной матч в группе Лиги Европы.

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