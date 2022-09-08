"Динамо" на последних минутах проиграло "Фенербахче" в Лиге Европы

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Группа B

"Фенербахче" – "Динамо" – 2:1

Голы: Энрике, 35, Батшуаи, 90+1 – Цыганков, 64

Соперники начали биться с первых минут. Жесткие стыки, мелкие провокации и давление трибун "Шюкрю Сараджоглу" создали фон для стартового отрезка поединка. К середине тайма "Фенер" и "Динамо" организовали разве что намеки на опасные моменты.

Настоящая возможность забить возникла на 25-й минуте. Это Салаи поймал отскок после подачи со стандарта, но Бущан сумел парировать его удар из пределов штрафной. В свою очередь Энрике не сумел сыграть на добивании.

Вскоре голкипер "Динамо" оформил еще один сэйв. Алиоски в атаке "желтых канареек" решился пробить из угла штрафной зоны, а украинский вратарь вытащил мяч из-под ближней стойки.

Но уже следующая атака "Фенербахче" стала голевой. Росси подал угловой с левого фланга в район линии вратарской, где Энрике выиграл второй этаж и отправил мяч под перекладину ворот Бущана.

От пропущенного мяча "Динамо" оправилось уже после перерыва. На 52-й минуте Гармаш пробил головой над воротами после навеса Цыганкова от углового флажка. В ответ "Фенер" попытался снова зажать отечественный гранд на своей половине.

Но новый напор стамбульцев команда Мирчи Луческу выдержала, а затем сумела шокировать хозяев. На 64-й минуте Буяльский на левом фланге смело пошел на двух оппонентов, обыграл их и прострелил на линию штрафной, откуда Цыганков пробил в одно касание на опережение – 1:1!

Неожиданный гол "бело-синих" немного сбил пыл хозяев. Более того, оказавшись в легком нокдауне, "Фенербахче" едва не пропустил во второй раз. Это Шепелев пробил головой после навеса Буяльского со штрафного – Байиндир перевел мяч на угловой.

Но все же "желтые канарейки" сумели вырвать победу. В добавленное арбитром время помог аут, который из пределов штрафной на дальнюю стойку продлил Энрике – завершить усилия партнеров там сумел Батшуаи.

Ослабленное кадрово "Динамо" ответить уже не смогло. Без намека на финальный штурм от киевлян команды завершили стартовый поединок группового этапа. В следующем туре "бело-синие" сыграют против АЕКа из Ларнаки.