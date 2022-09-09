"Динамо" потеряло звезду команды минимум на 6 месяцев

Хавбек сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко вылетел на полгода из-за тяжелой травмы колена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний украинец травмировался в стартовом туре группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Его заменили в середине второй половины.

У Шапаренко диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Футболист вынужден будет лечь на операционный стол. Ориентировочные сроки восстановления центрального полузащитника – 6 месяцев.

Шапаренко пропустит всю осеннюю часть сезона 2022/23. Также он не поможет сборной Украины в трех решающих поединках Лиги наций в сентябре.

Еще одним потерей "Динамо" и национальной команды может стать Георгий Бущан. Голкипер получил травму колена. С дискомфортом вратарь отыграл все 90 минут против "Фенербахче". Клубные врачи подозревают повреждение мениска, из-за которого Бущан окажется в лазарете в месяц.