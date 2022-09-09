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"Динамо" втратило зірку команди мінімум на 6 місяців

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 12:39
"Динамо" втратило зірку команди мінімум на 6 місяців Фото: Микола Шапаренко восени "Динамо" не допоможе (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Хавбек збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко вилетів на півроку через важку травму коліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний українець травмувався у стартовому турі групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче". Його замінили в середині другої половини.

У Шапаренка діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Футболіст змушений буде лягти на операційний стіл. Орієнтовні терміни відновлення центрального півзахисника – 6 місяців.

Шапаренко пропустить усю осінню частину сезону 2022/23. Також він не допоможе збірній України в трьох вирішальних поєдинках Ліги націй у вересні.

Ще однією втратою "Динамо" та національної команди може стати Георгій Бущан. Голкіпер зазнав травми коліна. З дискомфортом воротар відіграв усі 90 хвилин проти "Фенербахче". Клубні лікарі підозрюють ушкодження меніска, через яке Бущан опиниться в лазареті на місяць.

До слова, київське "Динамо" програло "Фенербахче" виїзний матч у групі Ліги Європи.

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