"Динамо" втратило зірку команди мінімум на 6 місяців

Хавбек збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко вилетів на півроку через важку травму коліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

23-річний українець травмувався у стартовому турі групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче". Його замінили в середині другої половини.

У Шапаренка діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Футболіст змушений буде лягти на операційний стіл. Орієнтовні терміни відновлення центрального півзахисника – 6 місяців.

Шапаренко пропустить усю осінню частину сезону 2022/23. Також він не допоможе збірній України в трьох вирішальних поєдинках Ліги націй у вересні.

Ще однією втратою "Динамо" та національної команди може стати Георгій Бущан. Голкіпер зазнав травми коліна. З дискомфортом воротар відіграв усі 90 хвилин проти "Фенербахче". Клубні лікарі підозрюють ушкодження меніска, через яке Бущан опиниться в лазареті на місяць.