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"Динамо" потеряло ведущего защитника на стартовые матчи Лиги Европы

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Киев, Среда 31 августа 2022 11:00
"Динамо" потеряло ведущего защитника на стартовые матчи Лиги Европы Фото: Денис Попов пропустит ближайшие матчи "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб киевского "Динамо" на старте Лиги Европы 2022/23 вынужден будет обойтись без центрбека команды Дениса Попова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний защитник получил повреждение во 2-м туре УПЛ против "Днепра-1". Травма оказалась достаточно серьезной.

Попов пропустит ориентировочно 2-3 недели. Украинец повредил связки плеча. В течение определенного времени ему придется ходить с лангетой. Попов пропустит все сентябрьские матчи "Динамо".

"Бело-синие" в ближайшие недели проведут 2 матча чемпионата Украины – против "Зари" (3 сентября) и "Львова" (11 сентября). Также у столичного гранда запланированы два поединка группового этапа Лиги Европы. 8 сентября киевляне встретятся с турецким "Фенербахче", а 15 сентября сыграют против АЕКа из Ларнаки.

Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. В сентябре-ноябре "бело-синие" проведут 6 поединков в группе B. Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф турнира.

К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.

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