"Динамо" втратило провідного оборонця на стартові матчі Ліги Європи

Тренерський штаб київського "Динамо" на старті Ліги Європи 2022/23 змушений буде обійтися без центрбека команди Дениса Попова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

23-річний оборонець зазнав ушкодження у 2-му турі УПЛ проти "Дніпра-1". Травма виявилася доволі серйозною.

Попов пропустить орієнтовно 2-3 тижні. Українець ушкодив зв'язки плеча. Упродовж певного часу йому доведеться ходити з лангетою. Попов пропустить усі вересневі матчі "Динамо".

"Біло-сині" в найближчі тижні проведуть 2 матчі чемпіонату України – проти "Зорі" (3 вересня) та "Львова" (11 вересня). Також у столичного гранда заплановані два поєдинки групового етапу Ліги Європи. 8 вересня кияни зустрінуться з турецьким "Фенербахче", а 15 вересня зіграють проти АЕКа з Ларнаки.

Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. У вересні-листопаді "біло-сині" проведуть 6 поєдинків у групі B. Дві найкращі команди квартету вийдуть у плей-офф турніру.