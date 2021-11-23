"Динамо" потеряло шансы на выход в евровесну: результаты дня в ЛЧ

По итогам пятого тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" потеряло все шансы на выход в евровесну. Киевляне свой матч уступили "Баварии", а "Бенфика" и "Барселона" расписали мировую.
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
"ДИНАМО" - "Бавария" 1:2
Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 43
"Барселона" - "Бенфика" 0:0
"Вильяреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Роналду, 78, Санчо, 90
"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3
Сибачо, 39, 80, Хефти, 84 - Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88
"Лилль" - "Зальцбург" 1:0
Дэвид, 31
"Севилья" - "Вольфсбург" 2:0
Жордан, 13, Рафа Мир, 90+7
"Мальме" - "Зенит" 1:1
Рикс, 28 - Ракицкий, 90+2
Удаление: Чистяков ("Зенит"), 86
"Челси" - "Ювентус" 4:0
Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5