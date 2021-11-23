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"Динамо" потеряло шансы на выход в евровесну: результаты дня в ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

По итогам пятого тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" потеряло все шансы на выход в евровесну. Киевляне свой матч уступили "Баварии", а "Бенфика" и "Барселона" расписали мировую.

Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.

Группа E

"ДИНАМО" - "Бавария" 1:2

Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 43

"Барселона" - "Бенфика" 0:0

Группа F

"Вильяреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Роналду, 78, Санчо, 90

"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3

Сибачо, 39, 80, Хефти, 84 - Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

Группа G

"Лилль" - "Зальцбург" 1:0

Дэвид, 31

"Севилья" - "Вольфсбург" 2:0

Жордан, 13, Рафа Мир, 90+7

Группа H

"Мальме" - "Зенит" 1:1

Рикс, 28 - Ракицкий, 90+2

Удаление: Чистяков ("Зенит"), 86

"Челси" - "Ювентус" 4:0

Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5

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