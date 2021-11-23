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"Динамо" втратило шанси на вихід в євровесну: результати дня в ЛЧ

Автор: Ігор Литвиненко

За підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів київське "Динамо" втратило всі шанси на вихід в євровесну. Кияни свій матч поступилися "Баварії", а" Бенфіка "і" Барселона " розписали мирову.

Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.

Група E

"ДИНАМО" - "Баварія" 1:2

Гармаш, 70 - Левандовскі, 14, Коман, 43

"Барселона" - "Бенфіка" 0:0

Група F

"Вільяреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Роналду, 78, Санчо, 90

"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3

Сібачо, 39, 80, Хефті, 84 - Сапата, 10, Паломіно, 51, Мюріель, 88

Група G

"Лілль" - "Зальцбург" 1:0

Девід, 31

"Севілья" - "Вольфсбург" 2:0

Жордан, 13, Рафа Мір, 90+7

Група H

"Мальме" - "Зеніт" 1:1

Рікс, 28 - Ракицький, 90+2

Вилучення: Чистяков ("Зеніт"), 86

"Челсі" - "Ювентус" 4:0

Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5

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