"Динамо" потеряло 9 игроков в преддверии плей-офф Юношеской лиги УЕФА, – СМИ

По информации СМИ, у девяти игроков "Динамо" U-19 положительные тесты на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Meta-ratings.com.ua.
По сообщению источника, девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали в карантин и были изолированы в гостинице в Турции.
Все остальные игроки вчера улетели самолетом из Анталии в Стамбул.
Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:
Голкиперы: Игнатенко, Тугай
Защитники: Овчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.
Полузащитники: Яцик, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.
Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.
Из Стамбула киевляне отправились в Мадрид, откуда сегодня на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.
Матч против "Депортиво" состоится в среду 9 февраля в 20:00
Напомним, что Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028 по футболу.