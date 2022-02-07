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"Динамо" потеряло 9 игроков в преддверии плей-офф Юношеской лиги УЕФА, – СМИ

Автор: Андрей Вырва

По информации СМИ, у девяти игроков "Динамо" U-19 положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Meta-ratings.com.ua.

По сообщению источника, девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали в карантин и были изолированы в гостинице в Турции.

Все остальные игроки вчера улетели самолетом из Анталии в Стамбул.

Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай

Защитники: Овчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.

Полузащитники: Яцик, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.

Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.

Из Стамбула киевляне отправились в Мадрид, откуда сегодня на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.

Матч против "Депортиво" состоится в среду 9 февраля в 20:00

Напомним, что Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028 по футболу.

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