"Динамо" втратило 9 гравців напередодні плей-офф Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ

За повідомленням джерела, дев'ять футболістів київської команди після здачі тестів на коронавірус потрапили до карантину та були ізольовані в готелі в Туреччині.

Всі інші гравці вчора полетіли літаком з Анталії в Стамбул.

Ігор Костюк взяв на матч наступних гравців: Голкіпери: Ігнатенко, Тугай Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко. Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанин, Царенко, Мегді. Нападники: Попов, Горбач, Уваров.