"Динамо" уступило "Виктории" и осталось на дне таблицы Лиги Европы
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Виктории" из чешского Пльзеня в 5-м туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига Европы, основной раунд, 5-й тур
"Динамо" – "Виктория" – 1:2
Голы: Кабаев, 90+5 – Выдра, 55, Шульц, 90
В дебюте встречи более острыми выглядели номинальные гости. Однако до реальных моментов дело не дошло. Постепенно "бело-синие" отодвинули игру подальше от собственных ворот. До середины первой половины вратари работали только после ударов с дистанции.
Возможности забить начали возникать после экватора тайма. Вот Буяльский после комбинации с участием Рубчинского и Шапаренко не смог переиграть кипера. В ответ со среднего расстояния пробили Шульц и Йирка, но Бущан в обоих эпизодах сыграл надежно. А перед перерывом Шапаренко не смог акцентированно пробить после прострела Караваева.
На старте второй половины голкипер "Динамо" справился с ударом Йирки в упор. Украинский гранд ответил голом – Шапаренко остановил на границе вратарской навес Караваева, а Вивчаренко отправил мяч в сетку. Однако судейская бригада усмотрела офсайд.
И едва ли не мгновенно в счете повела "Виктория". Гол организовали Йирка и Выдра. Первый оставил мяч для партнера перед штрафной, а опытный форвард с дистанции отправил с вферу левый угол ворот.
"Динамо" перешло к более активным атакующим действиям. Подопечные Александра Шовковского искали возможности издалека, загружали работой фланги, шли в активный прессинг. Однако до реальных моментов дело доходило крайне редко. Разве что на 72-й минуте мощный выстрел Бражко взял Едличка.
Не удался "Динамо" и финальный штурм. Более того, на последней минуте основного времени "Виктория" забила во второй раз. Это Шульц получил достаточно времени в центре штрафной, чтобы хладнокровно отправить мяч за линию.
Команда Шовковского смогла лишь размочить счет. Это Кабаев нанес роскошный удар в дальнюю девятку с левого фланга. Тем не менее, "Динамо" потерпело пятое поражение подряд и без единого набранного очка остается последней командой турнира.
К слову, накануне "Динамо" U-19 одержало разгромную победу в Юношеской лиге УЕФА.
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