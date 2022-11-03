"Динамо" поразкою від "Фенербахче" безславно завершило виступи в єврокубках

Ліга Європи, група B, 6-й тур

"Динамо" – "Фенербахче" – 0:2

Голи: Гюлер, 23, Аран, 45+2

Вилучення: Забарний, 68 (Д, друга жовта картка)

У матчі за престиж "динамівці" першими створили момент. На 10-й хвилині Ванат підхопив м'яч у межах штрафного майданчика після перехоплення Осаї-Семюела та пробив у напрямку воріт – невлучно.

Натомість "жовті канарки" матеріалізували в гол фактично першу небезпечну ситуацію у володіннях Бущана. На 23-й хвилині воротар господарів помилився на виході під час навісу з лівого флангу та дозволив Гюлеру закинути м'яч собі за комірець.

За якихось десять хвилин "Фенербахче" мав забивати вдруге. Вівчаренко віддав невдалу передачу назад, м'яч перехопив Валенсія і завдав пострілу з гострого кута, але не зміг поцілити в площину вже порожньої рамки.

Та все ж на перерву турецький гранд пішов із подвійною перевагою. Гол у роздягальню прийшов зі стандарту. Це Гюлер передачею з кутового відшукав на ближній стійці Арана, а той підправив м'яч у дальній кут – 0:2.

На старті другої половини суперники обмінялися нагодами. "Динамівець" Ванат змістився на правий край карної зони та занадто оптимістично спробував забити з гострого кута. Натомість Бущан самотужки ліквідував вихід віч-на-віч із собою після розрізного пасу Арана.

Останні надії фанатів "біло-синіх" на позитивний результат розвіялися на 68-й хвилині. Забарний перед власним штрафним сфолив проти Кадіоглу, отримав другу жовту картку впродовж п'яти хвилин і завершив єврокубкову кампанію "Динамо" хвилин на 25 раніше за партнерів.

Покарання могло виявитися подвійним. Проте, Бущан зумів потягнути постріл Лінкольна зі штрафного прямісінько в ліву дев'ятку! Зрештою, цифри на табло так і не змінилися.

Отже, "Динамо" завершило груповий етап Ліги Європи з одним набраним очком. Тим часом "Фенербахче" здобув 14 пунктів, виграв квартет B і чекатиме суперника в 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка.