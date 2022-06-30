UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" пополнилось десятком исполнителей на сборах

Фото: "Динамовцы" перед одним из благотворительных матчей (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Лидеры первой команды киевского "Динамо" присоединились к рядам подопечных Мирчи Луческу на тренировочных сборах в Швейцарии. Среди них, в частности, два легионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сборники присоединились к основе отечественного гранда. Ряды "Динамо" на сборах пополнили одиннадцать футболистов.

В этом списке, в частности, игроки, защищавшие цвета сборной Украины в матчах плей-офф квалификации к ЧМ-2022 и Лиге наций. К вратарю Бущану, защитникам Забарному, Попову и Сироте, хавбекам Сидорчуку, Шапаренко, Караваеву и Цыганкову присоединился форвард молодежной сборной Супряга.

Также вернулись в состав "бело-синих" из аренды два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич. Поляк и словенец последние полгода провели в чемпионате Польши.

Накануне "Динамо" потерпело поражение от "Лозанны" (0:2) в контрольном поединке. Выйти на поле в составе столичного гранда вернувшиеся футболисты смогут 2 июля. На эту дату запланирован спарринг киевлян против швейцарского "Сьона".

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо