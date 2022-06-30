"Динамо" поповнилося десятком виконавців на зборах

Лідери першої команди київського "Динамо" приєдналися до лав підопічних Мірчі Луческу на тренувальних зборах у Швейцарії. Серед них, зокрема, два легіонери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Збірники приєдналися до основи вітчизняного гранда. Лави "Динамо" на зборах поповнили одинадцять футболістів.
У цьому переліку, зокрема, гравці, які захищали кольори збірної України в матчах плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 і Ліги націй. До воротаря Бущана, оборонців Забарного, Попова та Сироти, хавбеків Сидорчука, Шапаренка, Караваєва та Циганкова приєднався форвард молодіжної збірної Супряга.
Також повернулися у склад "біло-синіх" із оренди двоє легіонерів – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч. Поляк і словенець останні півроку провели в чемпіонаті Польщі.
Напередодні "Динамо" зазнало поразки від "Лозанни" (0:2) у контрольному поєдинку. Вийти на поле в складі столичного гранда футболісти, які повернулися, зможуть 2 липня. На цю дату запланований спаринг киян проти швейцарського "Сьйона".
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