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"Динамо" получило предложение сыграть матч Юношеской лиги УЕФА на нейтральном поле

Фото: Команда U-19 "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

УЕФА предложил киевскому "Динамо" сыграть матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга" в третьей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Союз европейских футбольных ассоциаций направил официальное письмо "Динамо". В нем генсекретарь УЕФА Джорджио Маркетти предложил украинскому гранду сыграть матч в апреле.

Ввиду календаря Юношеской лиги УЕФА, где финалы запланированы на 22-25 апреля, функционеры готовы принять матч "Динамо" U-19 – "Спортинг" U-19 на стадионе Спортивного Центра Коловрей (штаб-квартира УЕФА). Ориентировочная дата поединка – 16 апреля.

Руководство "Динамо" приняло предложение союза ассоциаций к рассмотрению и ведет переговоры об организации матча. Поединок со "Спортингом" юные "динамовцы" должны были сыграть еще 2 марта, но из-за вторжения РФ в Украину встречу перенесли.

Напомним, что ФИФА разрешила клубам регистрировать украинцев вне зимнего трансферного окна.

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