"Динамо" отримало пропозицію зіграти матч Юнацької ліги УЄФА на нейтральному полі

УЄФА запропонував київському "Динамо" зіграти матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортінга" в третій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Союз європейських футбольних асоціацій надіслав офіційного листа "Динамо". У ньому генсекретар УЄФА Джорджіо Маркетті запропонував українському гранду зіграти матч у квітні.
Зважаючи на календар Юнацької ліги УЄФА, де фінали заплановані на 22-25 квітня, функціонери готові прийняти матч "Динамо" U-19 – "Спортінг" U-19 на стадіоні Спортивного Центру Коловрей (штаб-квартира УЄФА). Орієнтовна дата поєдинку – 16 квітня.
Керівництво "Динамо" взяло пропозицію союзу асоціацій до розгляду та веде перемовини про організацію матчу. Поєдинок зі "Спортінгом" юні "динамівці" мали зіграти ще 2 березня, але через вторгнення РФ до України зустріч перенесли.
Нагадаємо, що ФІФА дозволила клубам реєструвати українців за межами зимового трансферного вікна.
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