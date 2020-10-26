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"Динамо" получило позитивные тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов

Киев, Понедельник 26 октября 2020 13:19
"Динамо" получило позитивные тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов
Фото: Виталий Миколенко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

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Футболисты киевского "Динамо" прошли обязательный тест на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Позитивные результаты получили голкипер команды Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое уходят на самоизоляцию.

Таким образом, сегодня, 26 октября, делегация "Динамо" отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко, которые являются незаменимыми игроками основы, не смогут помочь киевлянам в этом поединке.

Официальный сайт клуба пока не подтвердил информацию о заражении игроков.

Встреча "Ференцвароша" с "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Команду соперника возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров

Напомним, встреча первого тура против "Ювентуса" завершилась для киевлян домашним поражением со счетом 0:2.

После стартового тура "Динамо" занимает третье место в группе, а венгерцы замыкают четверку.

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