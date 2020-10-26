"Динамо" отримало позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів

Фото: Віталій Миколенко (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни зазнали кадрових втрат

Футболісти київського "Динамо" пройшли обов'язковий тест на коронавірус перед матчем другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша". Позитивні результати отримали голкіпер команди Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Також позитивний тест зафіксований у тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби. Всі троє йдуть на самоізоляцію.

Таким чином, сьогодні, 26 жовтня, делегація "Динамо" відправиться в Угорщину не в повному складі. Бущан і Миколенко, які є незамінними гравцями основи, не зможуть допомогти киянам в цьому поєдинку.

Офіційний сайт клубу поки не підтвердив інформацію про зараження гравців.

Зустріч "Ференцвароша" з "Динамо" відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом. Команду суперника очолює колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров

Нагадаємо, зустріч першого туру проти "Ювентуса" завершилась для киян домашньою поразкою з рахунком 0:2.

Після стартового туру "Динамо" посідає третє місце у групі, а угорці замикають четвірку.