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"Динамо" отримало позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 13:19
"Динамо" отримало позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів
Фото: Віталій Миколенко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Кияни зазнали кадрових втрат

Футболісти київського "Динамо" пройшли обов'язковий тест на коронавірус перед матчем другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша". Позитивні результати отримали голкіпер команди Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Також позитивний тест зафіксований у тренера з фізпідготовки Віталія Кулеби. Всі троє йдуть на самоізоляцію.

Таким чином, сьогодні, 26 жовтня, делегація "Динамо" відправиться в Угорщину не в повному складі. Бущан і Миколенко, які є незамінними гравцями основи, не зможуть допомогти киянам в цьому поєдинку.

Офіційний сайт клубу поки не підтвердив інформацію про зараження гравців.

Зустріч "Ференцвароша" з "Динамо" відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом. Команду суперника очолює колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров

Нагадаємо, зустріч першого туру проти "Ювентуса" завершилась для киян домашньою поразкою з рахунком 0:2.

Після стартового туру "Динамо" посідає третє місце у групі, а угорці замикають четвірку.

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