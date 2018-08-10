"Динамо" підписало молодого форварда Супрягу

Контракт розрахований на 5 років

Київське "Динамо" підписало 19-річного нападника Владислава Супрягу. Про це повідомляється на сайті "біло-синіх".

Контракт із вихованцем "Дніпра", останнім клубом якого був дебютант першої ліги нинішнього сезону "Дніпро-1", розрахований на п'ять років.

У новому клубі нападник буде боротися за місце в старті з Артемом Беседіним, який є основним у київській команді. Також у розпорядженні тренерського штабу "біло-синіх" є Назарій Русин.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання бразильського півзахисника Буено.