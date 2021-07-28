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"Динамо" подписало лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ

Автор: РБК-Украина

Киевской "Динамо" подписало контракт с 28-летним нападающим Владиславом Кулачем. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

В прошлом сезоне за футбольный клуб "Ворскла" Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Кулач будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче киевской команды против ровенского "Вереса", который состоится 1 августа.

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