"Динамо" підписало найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ

Київське "Динамо" підписало контракт з 28-річним нападником Владиславом Кулачем. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Динамо".
У минулому сезоні за футбольний клуб "Ворскла" Кулач провів 34 матчі, в яких забив 19 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України.
Кулач буде заявлений за "Динамо" найближчим часом під номером 28 і зможе взяти участь вже в майбутньому матчі київської команди проти рівненського" Вереса", який відбудеться 1 серпня.