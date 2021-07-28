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"Динамо" підписало найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ

Автор: РБК-Україна

Київське "Динамо" підписало контракт з 28-річним нападником Владиславом Кулачем. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Динамо".

У минулому сезоні за футбольний клуб "Ворскла" Кулач провів 34 матчі, в яких забив 19 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Кулач буде заявлений за "Динамо" найближчим часом під номером 28 і зможе взяти участь вже в майбутньому матчі київської команди проти рівненського" Вереса", який відбудеться 1 серпня.

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